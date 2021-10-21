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«Манера вождения и внешний вид»: какие автомобили чаще останавливает ДПС

Виктория Храменкова

Общество
«Манера вождения и внешний вид»: какие автомобили чаще останавливает ДПС
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Грязный автомобиль с нестандартной тонировкой или неработоспособной светотехникой, а также с плохо читаемыми номерами может увеличить шансы остановки его сотрудниками ДПС. Об этом рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.

Также повышенным вниманием пользуются машины с незаводским тюнингом и нештатными глушителями, которые издают повышенный шум.

Кроме этого, на вероятность общения с сотрудниками ГИБДД влияет манера вождения, передает слова эксперта агенство «Прайм».

— Если автомобиль двигается неуверенно и нервно или слишком агрессивно, пусть даже и в пределах правил дорожного движения, шансов на то, что вас остановят, становится намного больше, — отметил Васильев.

В понедельник, 18 октября, сотрудники московской ГИБДД привлекли к ответственности лишенного прав на управление автомобилем 19–летнего молодого человека, который регулярно выкладывал в Сеть видеоролики с нарушениями правил дорожного движения. После мониторинга передвижений дорожно-патрульной службе удалось остановить автомобиль марки «Тойота Камри» под управлением нарушителя. Примечательно, что в тот момент он уже был лишен водительских прав на пять месяцев.

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