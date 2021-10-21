«Допрыгались»: Симоньян крайне резко высказалась про антипрививочников

Фото: instagram/_m_simonyan_

Глава RТ Маргарита Симоньян крайне резко высказалась об антипрививочниках. В своем Telegram—канале журналистка написала длинный пост, в котором предложила всем непривитым знакомым, даже ее родственникам, забыть ее телефон, если они почувствуют недомогание из-за COVID—19.

Журналистка отметила, что в последнее время дети в России чаще стали попадать на ИВЛ. Симоньян написала, что теперь вынуждена опасаться и за собственных детей, которых у нее трое.

— Если у вас нет антител и вы сознательно не привиты, не приходите ко мне домой. Не приходите ко мне на работу. Не подходите ко мне на улице и в гостях, — пишет Симоньян.

В конце своего обращения она обратилась ко всем своим знакомым, которые игнорируют вакцинацию. Глава RT предложила им вычеркнуть ее телефон из записной книжки и не пытаться надеяться на ее помощь в случае заболевания COVID-19.

14 октября президент Филиппин Родриго Дутерте предложил прививать во сне, отказавшихся от вакцинации против коронавируса. По словам президента, он готов сам возглавить подобную инициативу. В стране прошли полный курс вакцинации 23 миллиона человек, еще 26 миллионов получили первую дозу препарата.