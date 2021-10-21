Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Допрыгались»: Симоньян крайне резко высказалась про антипрививочников

Виктория Храменкова

Общество
«Допрыгались»: Симоньян крайне резко высказалась про антипрививочников
Фото: instagram/_m_simonyan_

Глава RТ Маргарита Симоньян крайне резко высказалась об антипрививочниках. В своем Telegram—канале журналистка написала длинный пост, в котором предложила всем непривитым знакомым, даже ее родственникам, забыть ее телефон, если они почувствуют недомогание из-за COVID—19.

Журналистка отметила, что в последнее время дети в России чаще стали попадать на ИВЛ. Симоньян написала, что теперь вынуждена опасаться и за собственных детей, которых у нее трое.

— Если у вас нет антител и вы сознательно не привиты, не приходите ко мне домой. Не приходите ко мне на работу. Не подходите ко мне на улице и в гостях, — пишет Симоньян.

В конце своего обращения она обратилась ко всем своим знакомым, которые игнорируют вакцинацию. Глава RT предложила им вычеркнуть ее телефон из записной книжки и не пытаться надеяться на ее помощь в случае заболевания COVID-19.

«Допрыгались»: Симоньян крайне резко высказалась про антипрививочников

14 октября президент Филиппин Родриго Дутерте предложил прививать во сне, отказавшихся от вакцинации против коронавируса. По словам президента, он готов сам возглавить подобную инициативу. В стране прошли полный курс вакцинации 23 миллиона человек, еще 26 миллионов получили первую дозу препарата.

Читайте также:
КоронавирусМаргарита СимоньянВакцинация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Александр Никонов
Александр Никонов

Звездная пыль в глаза

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Ботаники стали миллионерами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как создать крепкую семью?

Все мнения
О проекте