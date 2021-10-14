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Президент Филиппин предложил вводить вакцину антипрививочникам во сне

Михаил Алимов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
В мире
Президент Филиппин предложил вводить вакцину антипрививочникам во сне
Фото: Unsplash

Прививать отказавшихся от вакцинации против коронавируса людей можно во сне. Об этом заявил президент Филиппин Родриго Дутерте.

— Давайте заберемся к ним домой и сделаем прививку, пока они спят, — передает его слова РБК.

По словам президента, он готов сам возглавить подобную инициативу. В стране прошли полный курс вакцинации 23 миллиона человек, еще 26 миллионов получили первую дозу препарата.

Позже пресс-секретарь президента Гарри Рок заявил, что слова Дутерте оказались шуткой, передает ТАСС в своем Telegram-канале.

До этого вирусолог заявил о необходимости наращивания темпов вакцинации в стране. Он отметил, что это единственный способ, который может снизить темпы заболеваемости.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса («ЭпиВакКорона-Н») 26 августа.

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