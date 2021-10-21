Больше половины россиян начали экономить после введения новых ограничений

waist-bags-930552_1280.jpg

В России 52 процента граждан заявили, что после введения QR-кодов и других ограничений из-за коронавируса у них появилась возможность экономить средства. Об этом говорится в исследовании группы IDF Eurasia.

В опросе приняли участие более 5 000 пользователей сервисов альтернативного кредитования в возрасте 18—60 лет по всей России.

— Новые противоэпидемические меры предполагают достаточно серьезное снижение уровня потребления товаров и услуг, в результате чего многим удается дополнительно сэкономить средства, — говорится в исследовании, передает ТАСС.

Пятая часть россиян сообщили о незначительной экономии от введения ограничений. Не видят никакого влияния противопандемийных мер на экономию своих средств 17 процентов опрошенных, 11 процентов, наоборот, начинают тратить больше.

Почти треть респондентов собираются копить, 22 процента пытаются досрочно погасить кредиты или ипотеки, треть — продолжает свои траты в обычном режиме.

В среду, 20 октября, из-за итуации с коронавирусом в России президентом страны Владимиром Путиным было принято решение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В этот период за россиянами будет сохранена заработная плата.