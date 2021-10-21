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Специалист рассказала, когда прекратится рост новых случаев COVID-19

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Специалист рассказала, когда прекратится рост новых случаев COVID-19
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Рост выявления новых случаев коронавирусной инфекции в России будет продолжаться, пока в стране не сформируется коллективный иммунитет. С таким мнением поделилась доктор медицинских наук заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

— Какие-то сроки обозначить сложно. Очень надеемся увидеть результаты увеличения числа вакцинированных и введения ограничительных мер в ноябре, — заявила эксперт.

Рост заболевших может продолжаться, пока не сформирован коллективный иммунитет, пока население не соблюдает рекомендации, препятствующие распространению инфекции, передает слова врача ТАСС.

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В среду, 20 октября, Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций заявил, что уровень вакцинации в России через два месяца должен достигнуть 60 процентов. Также он рассчитывает, что ВОЗ одобрит вакцину «Спутник V» уже в ближайшие пару месяцев.

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