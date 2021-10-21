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Сильный взрыв прогремел в ресторане в Китае

Виктория Храменкова

В мире
Сильный взрыв прогремел в ресторане в Китае
Фото: pixabay.com

В Китайском ресторане произошел взрыв газа. В результате один человек погиб, 33 пострадали.

Взрыв газа был зафиксирован в четверг, 21 октября, в 8:20 по местному времени, в одном из ресторанов города Шэньян провинции Ляонин на северо-востоке КНР.

На видео, которые были размещены в социальных сетях, видно, что при взрыве несколько зданий получили сильные повреждения, в одном из зданий полностью разрушены три этажа, пострадали и машины на улице, передает РИА Новости.

На данный момент ведется поисково-спасательная операция.

Подобная ситуация произошла во вторник, 19 октября, в городе Эре на юго-западе Шотландии. Там, в результате взрыва бытового газа, были разрушены два жилых дома.

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