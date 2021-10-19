Два жилых дома разрушились в Шотландии в результате взрыва

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Два жилых дома были полностью разрушены в результате взрыва, который прогремел в понедельник, 18 октября, в городе Эре на юго-западе Шотландии.

Сообщается, что речь может идти о взрыве бытового газа. При этом детонация была необычайной силы — взрывную волну ощутили люди, которые находились за несколько километров от эпицентра взрыва.

Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.

В настоящее время пожарные борются с пламенем, которое вспыхнуло на месте взрыва. Жильцов близлежащих домов эвакуировали, сообщает издание Daily Express.

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде. Взрыв газа произошел на последнем этаже девятиэтажного дома. В результате пострадали женщина и мужчина 1965 и 1974 годов рождения соответственно.