СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде

Фото: СК РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде. Об этом в субботу, 2 октября, сообщили в пресс-службе ведомства по региону.

По данным СК, взрыв газа произошел на последнем этаже девятиэтажного дома. В результате пострадали женщина и мужчина 1965 и 1974 годов рождения соответственно.

— Следователями по факту хлопка газовоздушной смеси возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), — говорится в сообщении.

Взрыв газа произошел в Нижнем Новгороде утром 2 октября в многоквартирном жилом доме на улице Гайдара. В региональном ГУ МЧС отметили, что из здания эвакуировали 100 человек. В результате взрыва частично обрушились межтамбурные перекрытия и балкон. При этом несущие конструкции здания не нарушены.

Министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что пострадавшие доставлены в ожоговый центр Приволжского медицинского университета.