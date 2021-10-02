Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде

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Взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Нижнем Новгороде. В результате происшествия пострадали два человека. Об этом в субботу, 2 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел в доме на улице Гайдара.

— Предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадали два человека, — рассказали в ведомстве.

Также в МЧС отметили, что из здания эвакуировали 100 человек. В результате взрыва частично обрушились межтамбурные перекрытия и балкон. При этом несущие конструкции здания не нарушены.

В настоящее время на месте работают 75 человек и 24 единицы техники, передает ТАСС.

Утром 28 сентября взрыв газа произошел в частном жилом доме в Махачкале. По предварительной информации, пострадали пять человек, трое из них — дети. Пострадавших доставили в районную больницу, их состояние врачи оценивают как средней тяжести.