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Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде

Илья Ашуров

Происшествия
Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Нижнем Новгороде. В результате происшествия пострадали два человека. Об этом в субботу, 2 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел в доме на улице Гайдара.

— Предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадали два человека, — рассказали в ведомстве.

Также в МЧС отметили, что из здания эвакуировали 100 человек. В результате взрыва частично обрушились межтамбурные перекрытия и балкон. При этом несущие конструкции здания не нарушены.

В настоящее время на месте работают 75 человек и 24 единицы техники, передает ТАСС.

Утром 28 сентября взрыв газа произошел в частном жилом доме в Махачкале. По предварительной информации, пострадали пять человек, трое из них — дети. Пострадавших доставили в районную больницу, их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

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