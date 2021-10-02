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Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде

Илья Ашуров

Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде
Фото: mos.ru

В результате взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде никто не погиб. Двоих пострадавших доставили в ожоговый центр. Об этом в субботу, 2 октября, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, детей среди пострадавших нет.

— Пострадали мужчина 50 лет и женщина 50 лет. Оба пострадавших с ожогами доставлены в ожоговый центр Приволжского медицинского университета, начато лечение, — написал Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

Также он сообщил, что машины скорой помощи прибыли на место происшествия через шесть минут. В настоящее время там работают две бригады врачей и центра медицины катастроф.

Взрыв газа произошел в Нижнем Новгороде утром 2 октября в многоквартирном жилом на улице Гайдара. В региональном ГУ МЧС отметили, что из здания эвакуировали 100 человек. В результате взрыва частично обрушились межтамбурные перекрытия и балкон. При этом несущие конструкции здания не нарушены.

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