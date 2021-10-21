«Болезнь молодеет»: врач назвала первые признаки сахарного диабета

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Во многих странах мира, в том числе и в России, отмечается рост распространенности сахарного диабета. Пять лет назад на диспенсерном лечении состояло три процента населения, из них более 90 процентов с СД второго типа. Шесть процентов — с СД первого типа и два процента с другими типами. Об этом рассказала врач клинической лабораторной диагностики сети медицинских офисов LabQuest Анна Сафонова.

Однако указанные данные недооценивают реальное количество пациентов. Это связано с тем, что они учитывают только зарегистрированные случаи заболевания. В настоящее время значительная часть пациентов остается не диагностированными и не получают лечения.

— Самыми опасными последствиями глобальной эпидемии СД являются его системные сосудистые осложнения — нефропатия, ретинопатия, поражение магистральных сосудов сердца, головного мозга, периферических сосудов нижних конечностей, — передают «Известия» слова эксперта.

По словам Сафоновой, есть симптомы, которые должны настораживать человека. Например, полиурия, то есть постоянное повышенное количество мочи, выделяемой в течение суток. Также признаком сахарного диабета является жажда, сухость во рту. Кроме этого, плохая заживляемость мелких порезов, ран и ссадин. Онемение конечностей и постоянная усталость также являются признаками СД.

— В большей степени СД подвержены люди в возрасте старше 50 лет, большая часть новых случаев диабета второго типа приходится на эту возрастную группу. Однако в последние годы болезнь молодеет, — отметила врач.

Четверть заболеваний приходится на пациентов в возрасте 40—50 лет, а семь процентов на детей и молодежь до 30 лет.

Для того чтобы снять или же подтвердить диагноз, следует определить уровень глюкозы в плазме крови. Кровь берется из пальца или вены, строго натощак.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Олеся Гурова назвала безопасную норму сахара в день. Она предупредила, что сахар попадает в организм человека не только с конфетами и печеньем, но он также содержится в соусах, быстрых завтраках, сладких йогуртах и таких напитках, как лимонады, морсы, соки и газировки.