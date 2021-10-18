XIX Московский фестиваль прессы
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач назвала безопасное количество сахара в день

Анастасия Колоскова

Общество
Врач назвала безопасное количество сахара в день
Фото: Pixabay

Употребление около 50 граммов сахара в день не причинит вреда здоровью взрослого человека. Об этом сообщила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Олеся Гурова.

— Если говорить о том, сколько взрослому среднестатистическому человеку в день сахара положено, то по разным рекомендациям без вреда для здоровья это порядка 50 граммов в день, примерно 10 чайных ложек сахара. Но надо понимать, что сахар содержится везде и повсюду, даже в несладких на первый взгляд продуктах, — рассказала специалист.

Она предупредила, что сахар попадает в организм человека не только с конфетами и печеньем, но он также содержится в соусах, быстрых завтраках, сладких йогуртах и таких напитках, как лимонады, морсы, соки и газировки.

— Например, в баночке газировки содержится около семи чайных ложек сахара, а в плитке темного шоколада — 45–50 граммов сахара. Это фактически дневная норма, — приводит слова врача агентство городских новостей «Москва».

Олеся Гурова посоветовала употреблять вместо кондитерских изделий фрукты и сухофрукты и напомнила, что чрезмерное употребление сахара приводит к болезням зубов, сахарному диабету, лишнему весу и заболеваниям сердца и сосудов.

До этого ученые сообщили, что зеленый чай способствует сжиганию во время сна висцерального жира, который скапливается вокруг жизненно важных органов. Участники испытания пили по 300 миллилитров чая сорта улун четыре раза в день. За полтора месяца их объем жировой массы уменьшился примерно на килограмм. Результаты позволили сделать вывод, что чай улучшает обмен веществ в организме и увеличивает скорость метаболизма на 2,9 процента по сравнению с водой.

Читайте также:
сахарВрачиЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ипотека делает семьи крепче

Надежда Головкова
Надежда Головкова

Три риска интернет-покупок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Россия гарантирует «чистоту» неба

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межкультурный диалог: поиск новых решений

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Все мнения
О проекте