Врач назвала безопасное количество сахара в день

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Употребление около 50 граммов сахара в день не причинит вреда здоровью взрослого человека. Об этом сообщила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Олеся Гурова.

— Если говорить о том, сколько взрослому среднестатистическому человеку в день сахара положено, то по разным рекомендациям без вреда для здоровья это порядка 50 граммов в день, примерно 10 чайных ложек сахара. Но надо понимать, что сахар содержится везде и повсюду, даже в несладких на первый взгляд продуктах, — рассказала специалист.

Она предупредила, что сахар попадает в организм человека не только с конфетами и печеньем, но он также содержится в соусах, быстрых завтраках, сладких йогуртах и таких напитках, как лимонады, морсы, соки и газировки.

— Например, в баночке газировки содержится около семи чайных ложек сахара, а в плитке темного шоколада — 45–50 граммов сахара. Это фактически дневная норма, — приводит слова врача агентство городских новостей «Москва».

Олеся Гурова посоветовала употреблять вместо кондитерских изделий фрукты и сухофрукты и напомнила, что чрезмерное употребление сахара приводит к болезням зубов, сахарному диабету, лишнему весу и заболеваниям сердца и сосудов.

До этого ученые сообщили, что зеленый чай способствует сжиганию во время сна висцерального жира, который скапливается вокруг жизненно важных органов. Участники испытания пили по 300 миллилитров чая сорта улун четыре раза в день. За полтора месяца их объем жировой массы уменьшился примерно на килограмм. Результаты позволили сделать вывод, что чай улучшает обмен веществ в организме и увеличивает скорость метаболизма на 2,9 процента по сравнению с водой.