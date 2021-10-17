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Назван напиток, который сжигает жир во время сна

Анастасия Колоскова

Общество
Назван напиток, который сжигает жир во время сна
Фото: Pexels

Ученые выяснили, что зеленый чай способствует сжиганию во время сна висцерального жира, который скапливается вокруг жизненно важных органов. Об этом сообщает издание Al-Quds.

Отмечается, что этим уникальным свойством обладает чай сорта улун благодаря содержанию большого количества органических веществ из группы флавоноидов — катехинов. При чем после употребления этого чая жир продолжает сжигаться даже во сне.

Участники испытания пили по 300 миллилитров чая сорта улун четыре раза в день. За полтора месяца их объем жировой массы уменьшился примерно на килограмм. Результаты позволили сделать вывод, что чай улучшает обмен веществ в организме и увеличивает скорость метаболизма на 2,9 процента по сравнению с водой.

До этого врач-эндокринолог Антон Поляков назвал неочевидные продукты, которые могут испортить фигуру. По его словам, набор лишнего веса может быть связан с пищевой аллергией и пищевой непереносимостью.

Ранее диетолог Наталья Нефедова назвала безопасные порции молочных продуктов в ежедневном рационе.

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