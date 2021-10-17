Назван напиток, который сжигает жир во время сна
Ученые выяснили, что зеленый чай способствует сжиганию во время сна висцерального жира, который скапливается вокруг жизненно важных органов. Об этом сообщает издание Al-Quds.
Отмечается, что этим уникальным свойством обладает чай сорта улун благодаря содержанию большого количества органических веществ из группы флавоноидов — катехинов. При чем после употребления этого чая жир продолжает сжигаться даже во сне.
Участники испытания пили по 300 миллилитров чая сорта улун четыре раза в день. За полтора месяца их объем жировой массы уменьшился примерно на килограмм. Результаты позволили сделать вывод, что чай улучшает обмен веществ в организме и увеличивает скорость метаболизма на 2,9 процента по сравнению с водой.
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