Диетолог назвала безопасные порции молочных продуктов в ежедневном рационе

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Диетолог Наталья Нефедова рассказала о пользе и вреде молочных продуктов.

Специалист отметила, что все молочные продукты могут быть в рационе человека, однако стоит ограничиться 2-3 порциями в день.

— Речь идет о двух стаканах молока, 50 г сыра или 150 мл йогурта. Каждый вид кисломолочной продукции является одной порцией, — пояснила она в комментарии Nation News.

Диетолог уточнила, что сметана и сливки могут навредить организму, поэтому стоит заменить сливки на молоко, а сметану на йогурт.

Кроме того, не стоит забывать о разнообразии молочной продукции. Помимо йогурта и молока стоит добавить в рацион кефир, ряженку и творог.

Диетолог уточнила, что не стоит употреблять молочные продукты тем, у кого есть аллергия на один из белков коровьего молока.

При непереносимости лактозы можно заменить молочные продукты на растительные или безлактозные. При этом одним из самых полезных альтернативных продуктов является соевое молоко.

До этого диетолог рассказала, какой хлеб самый вредный.