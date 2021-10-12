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Диетолог рассказала, какой хлеб самый вредный

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог рассказала, какой хлеб самый вредный
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Диетолог Марина Макиша рассказала, какой хлеб самый вредный и кому стоит отказаться от него.

Врач-диетолог отметила, что от хлеба из муки высшего сорта рекомендуется отказаться всем. Такой хлеб потенциально поднимает уровень глюкозы в крови, что может привести к развитию сахарного диабета и ожирения.

Гораздо полезнее, по словам специалиста, цельнозерновой хлеб. В нем содержится большее количество клетчатки, пищевых волокон. Но не стоит переедать — за раз достаточно съесть 100 граммов хлеба.

— В день стоит есть 100–150 граммов хлеба максимум. Тем, у кого есть заболевания, связанные с аллергическими реакциями, не стоит есть его. Если кто-то не любит хлеб, то стоит включить в рацион цельнозерновые каши, — объяснила диетолог в комментарии Nation News.

По словам диетолога, полностью отказываться от хлеба не стоит, необходимо употреблять только полезные изделия и следить за количеством съеденного в день.

До этого диетолог перечислил продукты, которые помогут снизить уровень сахара в крови.

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