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«Облачно и дождь»: синоптики рассказали о погоде в Москве 21 октября

Виктория Храменкова

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Погода в Москве
Город
«Облачно и дождь»: синоптики рассказали о погоде в Москве 21 октября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В четверг, 21 октября, жителей Москвы и региона ожидает облачная погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до 13 градусов тепла. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

— Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба. Максимальная температура воздуха в Москве составит — 11–13 градусов тепла, по области — 8–13 градусов. Ветер юго-западный 5–10, местами с порывами 12–15 метров в секунду, — говорится в прогнозе.

Относительная влажность воздуха в четверг составит около 80 процентов, отмечают синоптики.

После непродолжительного тепла в центральной части Европейской России в субботу, 23 октября, температура воздуха опустится на 10 градусов. Об этом в среду, 20 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В воскресенье, 24 октября, регион будет под влиянием северных ветров. Таким образом, температура в дневное время и по ночам будет варьироваться от нуля до плюс пяти градусов.

Вильфанд подытожил, что 25 октября будет светить солнце. Возможны непродолжительные осадки.

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