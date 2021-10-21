Эксперт: россияне покупают непродовольственные товары, в основном, по акциям

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Некоторые непродовольственные товары в российских магазинах продаются, в основном, с помощью акций и на распродажах: ряд продукции реализуется по полной цене только на 30 процентов от общего объема продаж. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский.

— Большое количество потребительских товаров продается в рамках различных рекламных акций, маркетинговых мероприятий, когда цена наоборот снижается. В отдельных категориях в последние четыре года это превышает половину от общего объема продаж. Есть категории, где эта доля превышает 70 процентов, например, средства для стирки — поделился собеседник издания.

По его словам, это большая проблема для рынка потребительских товаров и ее пытаются разрешить долгое время, в том числе путем персонализации скидок. Но акции с прямым снижением цены пока доминируют.

Граждан России предупредили о возможном резком росте цен на парфюмерию. Это может произойти, если власти повысят пошлины на импорт этих товаров из Европы, рассказывала доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова.

Цены на духи, туалетную воду и декоративную косметику могут увеличиться на 50 процентов. Также экономист отметила, что рост цен в магазинах будет больше, чем размер пошлины, так как цены включают еще издержки оптовых посредников, а также надбавку розничных продавцов.

Сейчас действующая импортная пошлина на духи и туалетную воду составляет 6,5 процента.