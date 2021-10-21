Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт: россияне покупают непродовольственные товары, в основном, по акциям

Марина Найденкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт: россияне покупают непродовольственные товары, в основном, по акциям
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Некоторые непродовольственные товары в российских магазинах продаются, в основном, с помощью акций и на распродажах: ряд продукции реализуется по полной цене только на 30 процентов от общего объема продаж. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский.

— Большое количество потребительских товаров продается в рамках различных рекламных акций, маркетинговых мероприятий, когда цена наоборот снижается. В отдельных категориях в последние четыре года это превышает половину от общего объема продаж. Есть категории, где эта доля превышает 70 процентов, например, средства для стирки — поделился собеседник издания.

По его словам, это большая проблема для рынка потребительских товаров и ее пытаются разрешить долгое время, в том числе путем персонализации скидок. Но акции с прямым снижением цены пока доминируют.

Граждан России предупредили о возможном резком росте цен на парфюмерию. Это может произойти, если власти повысят пошлины на импорт этих товаров из Европы, рассказывала доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова.

Цены на духи, туалетную воду и декоративную косметику могут увеличиться на 50 процентов. Также экономист отметила, что рост цен в магазинах будет больше, чем размер пошлины, так как цены включают еще издержки оптовых посредников, а также надбавку розничных продавцов.

Сейчас действующая импортная пошлина на духи и туалетную воду составляет 6,5 процента.

Читайте также:
товары и услугиэкспертыЦены
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Александр Никонов
Александр Никонов

Звездная пыль в глаза

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Ботаники стали миллионерами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как создать крепкую семью?

Все мнения
О проекте