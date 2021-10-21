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Памятник авиаконструктору Владимиру Климову отремонтируют в Москве

Анастасия Колоскова

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Памятник авиаконструктору Владимиру Климову отремонтируют в Москве
Фото: Ю. Иванко / mos.ru
Россия, Москва, Солдатская улица Карта всех событий

В Москве отремонтируют памятник выдающемуся авиаконструктору Владимиру Климову, разработавшему мощные двигатели для истребителей и бомбардировщиков, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Бронзовый бюст, установленный на высоком гранитном постаменте с бронзовым кубом и надписью, был установлен в 1977 году на Солдатской улице, рядом со зданием Центрального института авиационного моторостроения имени Баранова.

— Из-за постоянного воздействия окружающей среды монументы, расположенные в городе, нуждаются в своевременных ремонтных работах. Практически на всех со временем появляются сколы, трещины, стираются посвятительные надписи. Для своевременного сохранения у нас существует план работ с такими памятниками. Одним из монументов, включенных в него, стал бюст знаменитого конструктора Владимира Яковлевича Климова, — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, отметив, что работы будут проходить под контролем ведомства.

В настоящее время состояние памятника авиаконструктору Климову неудовлетворительное. Повреждена посвятительная надпись, есть сколы камня, утрачена позолота на звездах. Ремонта требует также прилегающая площадка и бортовой камень.

Перечень работ утвердят в ближайшее время. Ремонт проведут в 2022–2023 годах, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реставрации Центрального телеграфа в столице, которая начнется в ближайшее время.

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