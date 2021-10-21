Участок бывшей промзоны «Вагоноремонт» в Москве реорганизуют

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Россия, Москва, Дубнинская улица Карта всех событий

В столичном районе Восточное Дегунино в рамках программы «Индустриальные кварталы» реорганизуют территорию бывшей промзоны «Вагоноремонт». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Площадь этой территории — почти три гектара. Инвестиции в новые объекты составят 30 миллиардов рублей, а ежегодные поступления в бюджет города — 3,5 миллиарда рублей, — рассказал заммэра.

Участок расположен на пересечении Дубнинской улицы и Проектируемого проезда № 5265. Площадь застройки территории составит 94 тысячи квадратных метров.

Как отметил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, в настоящее время на территории промзоны размещены склады, база спецтехники и автосервисы.

— После редевелопмента весь участок займут объекты общественно-делового назначения, здесь могут появиться банки, кафе, магазины и торговые центры. Реализация проекта позволит городу получить около 2,5 тысячи новых рабочих мест, — добавил он.

Реализация проекта займет шесть лет с момента заключения договора, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Реорганизацию в рамках программы «Индустриальные кварталы» ждет также территория бывшей промзоны «Южный порт» на юго-востоке столицы. Здесь построят объекты производственного и общественно-делового назначения, на которых будет создано более девяти тысяч новых рабочих мест.