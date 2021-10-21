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Несколько поездов задерживаются на Казанском направлении МЖД

Анастасия Колоскова

Город
Несколько поездов задерживаются на Казанском направлении МЖД
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Казанское направление Московской железной дороги Карта всех событий

На Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются несколько поездов из Раменского в сторону Москвы. Об этом в четверг, 21 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Как рассказали в ведомстве, задержка произошла по техническим причинам.

— Коллеги из МЖД уже принимают меры по устранению неисправности и сокращению опозданий, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что расписание следования поездов на «Белорусско-Савеловском» Московском центральном диаметре (МЦД-1), Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги (МЖД) изменилось в ночное время с 19 по 22 октября текущего года.

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