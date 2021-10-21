Минобороны построит больничный комплекс с поликлиникой в Подмосковье

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Специалисты Военно-строительного комплекса (ВСК) министерства обороны РФ возведут в Московской области больничный комплекс с поликлиникой. В нем будут помогать пациентам региона, включая и больных коронавирусом.

— В рамках выполнения поручения президента России в городском округе Истра будет построен многопрофильный круглосуточный стационар на 160 койко-мест, в котором будут развернуты терапевтическое, кардиологическое, травматологическое отделения, гинекология, пульмонология и реанимация. Медицинскую помощь в стенах нового центра смогут также получить пациенты с новой коронавирусной инфекцией, — передает сообщение ведомства ТАСС.

С просьбой о строительстве медучреждения к президенту обратился глава Подмосковья Андрей Воробьев.

В здании появятся диагностический и операционный блоки, отделения медицинской реабилитации и эндоскопии. Будет открыта и поликлиника. Общая площадь застройки превысит 17,5 тысячи квадратных метров, а завершить строительство должны в мае 2022 года.

Отмечается, что специалисты ВСК в данное время также строят госпиталь в Казани. В нем будут лечить военнослужащих, их семьи и гражданское население республики.

До этого сообщалось, что с 2011 года в Москве построено 104 объекта здравоохранения, в том числе 50 поликлиник. С начала 2021 года введено в эксплуатацию пять объектов, включая инфекционный корпус медцентра в Коммунарке, поликлиники в Нагатинском Затоне и поселении Щаповское, подстанцию скорой помощи в Московском.