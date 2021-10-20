Комфортно и врачам, и пациентам: за последние десять лет в Москве возвели 50 новых поликлиник, а в ближайшие годы появятся еще 30

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Здания новых поликлиник появляются там, где в них больше всего нуждаются жители: в микрорайонах, где активно строят дома по программе реновации, и там, где старые поликлиники сильно изношены или находятся на первых этажах многоэтажек. «Вечерка» рассказывает, в каких районах Москвы в ближайшие два года появятся новые медицинские учреждения.

Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов отмечает:

— В Москве по поручению мэра столицы Сергея Собянина реализуется масштабная программа строительства около одного миллиона квадратных метров медицинских учреждений, в том числе за счет средств горбюджета в строительстве находятся 54 объекта.

Юбилейное здание

Одним из важных событий для жителей юга столицы стало открытие новой поликлиники с детским и взрослым отделениями и женской консультацией в Нагатинском Затоне (улица Речников, дом 5). Она стала юбилейной — пятидесятой, которую возвели в столице.

Строительные работы были полностью завершены в августе. В ближайшее время сюда переедут филиал № 3 взрослой поликлиники № 67, филиал детской городской поликлиники № 91 и женская консультация № 14 ГКБ имени Юдина. Поликлинику оснастили современным медицинским оборудованием.

Планы на год

16 новых зданий поликлиник будут введены в эксплуатацию в 2022 году. Пять из них появятся на севере Москвы: 2 детско-взрослые и 3 детские поликлиники. В Молжаниновском на улице Синявинской, владение 13, построят детско-взрослую поликлинику на 320 посещений в смену с постом скорой помощи. В Войковском на Головинском шоссе, дом 6а, появится детская поликлиника на 320 посещений в смену. В Дмитровском детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с женской консультацией будет построена на Дмитровском шоссе, владение 107г, а в Савеловском детская поликлиника на 320 посещений — на улице Вятской, владение 37–39. В Ховрине на улице Зеленоградской, владение 27, корпус 1, планируется возвести детскую поликлинику на 320 посещений в смену.

Два новых амбулаторных учреждения получит Бирюлево Восточное на юге Москвы. Здесь построят детскую поликлинику на 320 посещений в смену с травмопунктом на улице Лебедянской, владение 33. А для жителей ЖК «Царицыно» возводят детско-взрослую поликлинику на 320 посещений в смену на 6-й Радиальной улице, владение 7, корпус 36.

На западе в районе Кунцево для маленьких пациентов строится поликлиника на 320 посещений в смену на ва, владение 40. А в районе Солнцево на пересечении улиц Волынской и Авиаторов детское и взрослое население ждет новое здание поликлиники на 750 посещений, к нему также построят подъездную дорогу.

На юго-западе в Академическом районе на территории клинической больницы № 64 на улице Вавилова, дом 61, возводят консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 посещений в смену.

По две поликлиники строят в округах-соседях: Восточном и Северо-Восточном. На востоке идет строительство двух взрослых поликлиник на 750 посещений в смену каждая: в Измайлове (Измайловский проспект, дома 63, 65, 67, и в Богородском (улица Игральная, дом 8).

На северо-востоке в следующем году введут три здания: для детско-взрослых поликлиник на 750 посещений каждая на улице Ленской, владение 21, в Бабушкинском и на улице Уржумской, владение 4/1, в Свиблове, и для детской поликлиники на 320 посещений в смену на улице Полярной, владение 11, в Южном Медведкове.

Взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с травмопунктом строится на северо-западе в Строгине по адресу: улица Твардовского, владение 10. На всех объектах сейчас идут активные строительные работы.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Фирменный дизайн

Здания возводят по новому стандарту. «Московский стандарт +» предполагает комфортные условия и для пациентов, и для врачей. Основными особенностями медучреждений являются отдельные входы для детей и взрослых, зоны комфортного ожидания, понятная система навигации, современное медоборудование, доступность для лиц с ограниченными возможностями. Фасады поликлиник отделывают керамогранитом с учетом единой концепции.

Одним из главных элементов фирменного дизайна новых поликлиник стали оригинальные светильники на потолке. Теплые природные тона интерьеров создают приятную атмосферу.

Например, в детском отделении поликлиники на улице Речников стены окрашены в спокойные зеленые тона, а цветовые акценты ярко-зеленого цвета созданы за счет мебели, зон ожидания и стойки регистратуры. Во взрослом отделении все помещения аналогичным образом выполнили в синих тонах.

Уроки пандемии

Вместо привычной регистратуры за стеклом оборудуют удобные стойки информации, которые создают приятную и дружелюбную атмосферу, а консультанты помогут ответить на все вопросы. Кабинеты врачей расположены так, чтобы уменьшить очереди и сделать ожидание комфортным. Самые востребованные помещения размещают на нижних этажах, а менее посещаемые и административные — на верхних. Кабинеты узких специалистов, там, где возможно, оборудуют на одном этаже с кабинетами функциональной диагностики. Например, сделать УЗИ сердца или кардиограмму можно будет рядом с кабинетом кардиолога, пройти эндоскопию — рядом с гастроэнтерологом.

Для врачей рабочие помещения оснащают эргономичной мебелью — столами, стульями, креслами и шкафами. Для персонала оборудуют комнаты отдыха, где они смогут перекусить и обсудить рабочие вопросы. Для пациентов создаются зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами и креслами. Новая система навигации позволяет без труда находить нужный кабинет. В детских поликлиниках оборудуют специальные детские уголки, где ребята смогут скоротать время в ожидании приема.

Для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний предусмотрен отдельный вход через фильтр-бокс, что позволяет разделить потоки здоровых и заболевших и предупредить распространение инфекции. Это особенно актуально в период пандемии COVID-19.

На прилегающей территории устанавливают лавочки, детские площадки, оборудуют парковочные места, в том числе и для маломобильных граждан.

СПРАВКА

С 2011 года в Москве построено 104 объекта здравоохранения, в том числе 50 поликлиник. С начала 2021 года введено в эксплуатацию пять объектов, включая инфекционный корпус медцентра в Коммунарке, поликлиники в Нагатинском Затоне и поселении Щаповское, подстанцию скорой помощи в Московском.

ТОП—5: Лучшие проекты медицинских учреждений

Ул. Синявинская, вл.13 / Фото: roi.mos.ru

Ул. Синявинская, вл.13

Поликлинику с «исцеляющей средой» построят в Молжаниновском. Проектировщики уделили особое внимание комфорту не только внутри здания, но и снаружи: он будет сформирован за счет озеленения с использованием гипоаллергенных и фитонцидных растений. На участке организуют воркаут-площадку, рядом создадут оздоровительно-реабилитационную зону со специальными тренажерами. Также предусмотрена детская игровая площадка.

6-я Радиальная ул., вл. 7, корп. 36 / Фото: troi.mos.ru

6-я Радиальная ул., вл. 7, корп. 36

Для жителей ЖК «Царицыно» возводят детско-взрослую поликлинику на 320 посещений в смену. Общая площадь здания составит 12 032 квадратных метра. Здесь установят рентген, маммограф, аппараты УЗИ и другое современное диагностическое оборудование.

В рамках проекта благоустроят окружающую территорию, на ней появятся велопарковки и современная детская площадка. Пространство озеленят: высадят газон, кустарники и деревья.

Ул. Твардовского, вл. 10 / Фото: Stroi.mos.ru

Ул. Твардовского, вл. 10

В районе Строгино появится поликлиника для взрослых на 750 посещений в смену с травматологическим пунктом. Прямоугольное здание будет состоять из двух объемов переменной этажности. Функционально они будут разделены на две части — травмопункт и поликлинику.

В семиэтажном здании планируется расположить терапевтическое отделение, отделения профильных специалистов, функциональной диагностики, блок лучевой диагностики с МРТ и КТ, травмопункт и отделение медицинской профилактики.

Измайловский пр-т, д. 63, 65, 67 / Фото: Stroi.mos.ru

Измайловский пр-т, д. 63, 65, 67

Поликлинику для взрослого населения на 750 посещений в смену построят в районе Измайлово. В пятиэтажном здании медучреждения предусмотрены зоны дежурного врача, выдачи больничных листов, лучевой диагностики, отдыха и комфортного ожидания, кабинеты врачей-специалистов. Здесь появятся терапевтическое отделение, отделения функциональной диагностики, эндоскопии, профилактики, реабилитации, а также административные и служебно-бытовые помещения.

Ул. Академика Павлова, вл. 40

Ул. Академика Павлова, вл. 40 / Фото: Stroi.mos.ru

Для маленьких пациентов района Кунцево возводят новое здание поликлиники на 320 посещений в смену. Помимо лечебных кабинетов, в учреждении оборудуют отдельные зоны для приема анализов, функциональной диагностики и реабилитации, выдачи справок и направлений, вакцинопрофилактики. Здесь откроют зону для кормления детей с примыкающей игровой зоной и зонами комфортного ожидания, а также кафе готового питания.

Проект здания скоропомощного комплекса ГКБ имени Филатова. Сейчас идут работы по его строительству / Фото: Stroi.mos.ru

Помощь придет оперативно

Москва возводит четыре уникальных скоропомощных комплекса, каждый из которых в среднем будет принимать по 300 тяжелых больных в сутки. Их строительство — ключевой элемент программы повышения оперативности и качества медицинской помощи пациентам, состояние которых требует экстренного вмешательства.

Новые корпуса появятся в Научно-исследовательском институте (НИИ) скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, Городской клинической больнице (ГКБ) имени С. П. Боткина, ГКБ имени О. М. Филатова и ГКБ имени В. М. Буянова. Медучреждения выбирали таким образом, чтобы пациентов можно было максимально быстро привозить из любого района Москвы.

Проектирование объектов осуществлялось в соответствии с международным стандартом JCI (Joint Commission International).

Скоропомощные корпуса строятся по индивидуальным проектам, учитывающим архитектурный облик больниц, экстренная помощь в них будет организована по единым современным стандартам. В течение 2022 года комплексы будут введены в эксплуатацию.

Логистика зданий разработана с учетом оптимизации времени на перемещение пациента (операционная — реанимация, противошок — ангиография — КТ). Зона триажа позволит в два раза сократить время начала оказания помощи за счет разделения потоков людей (красный, желтый, зеленый). В специально предусмотренных комфортных зонах ожидания для сопровождающих откроются комнаты для общения с врачами и психологами. Кроме того, родственники пациентов реанимации смогут находиться в мини-квартирах с пребыванием до двух суток, оборудованных душем, туалетом и мини-кухней.

На территории НИИ им. Склифосовского уже готов каркас здания стационарного комплекса с вертолетной площадкой. Строители приступили к работам по устройству навесного вентилируемого фасада, монтажу внутренних перегородок, отделке в технических помещениях, монтажу лифтов.

Завершено возведение здания скоропомощного комплекса с вертолетной площадкой на территории ГКБ им. Боткина. После завершения строительства комплекса Боткинская больница станет одной из самых современных клиник в Европе.

Идут активные строительные работы и по двум другим комплексам — для ГКБ им. Филатова и ГКБ им. Буянова.