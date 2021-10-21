Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новые темы появились в базе знаний столичного голосового помощника ЕДЦ

Анастасия Колоскова

Город
Новые темы появились в базе знаний столичного голосового помощника ЕДЦ
Фото: Pexels

Новые темы появились в базе знаний голосового помощника единого диспетчерского центра (ЕДЦ). В тестовом режиме робот теперь принимает заявки по вопросам уборки лифта, подъезда, и двора, а также ремонта домофона и другим.

Во время обращения по вопросам содержания жилых домов фиксируется его суть и адрес. При необходимости робот соединит звонившего с оператором, чтобы уточнить информацию.

Руководитель направления по цифровизации комплексов экономики и городского хозяйства столичного Департамента информационных технологий Роман Урнышев отметил, что ЕДЦ является одной из самых востребованных у жителей Москвы горячих линий.

— Чтобы сократить время ожидания, сделать обращение в ЕДЦ более удобным для жителей, на линии используются технологии распознавания и синтеза речи. Благодаря голосовому помощнику заявителю не нужно ждать ответа оператора, чтобы сообщить о проблеме, — рассказал он.

Роман Урнышев уточнил, что обращение на линию займет не более полутора минут. Москвичам достаточно назвать суть проблемы и оставить адрес.

Голосовой помощник работает на горячей линии ЕДЦ с осени 2020 года.

Обращения принимаются по телефону: +7 495 539-53-53. Робот составит заявку с указанием адреса и контакта жителя и передаст информацию в систему, после чего ее направят в управляющую компанию. Оставить заявку в ЕДЦ можно также, воспользовавшись сервисом по вызову мастера на портале mos.ru.

ЕДЦ работает круглосуточно. Чаще всего москвичи обращаются по вопросам отопления, водоснабжения, уборки придомовой территории, ремонта сантехники, лифтов и электрики в подъезде, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что голосовой помощник для записи к врачу заработал в Подмосковье.

Читайте также:
роботыединый диспетчерский центр (ЕДЦ)помощник
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Александр Никонов
Александр Никонов

Звездная пыль в глаза

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Ботаники стали миллионерами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как создать крепкую семью?

Все мнения
О проекте