Новые темы появились в базе знаний столичного голосового помощника ЕДЦ

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Новые темы появились в базе знаний голосового помощника единого диспетчерского центра (ЕДЦ). В тестовом режиме робот теперь принимает заявки по вопросам уборки лифта, подъезда, и двора, а также ремонта домофона и другим.

Во время обращения по вопросам содержания жилых домов фиксируется его суть и адрес. При необходимости робот соединит звонившего с оператором, чтобы уточнить информацию.

Руководитель направления по цифровизации комплексов экономики и городского хозяйства столичного Департамента информационных технологий Роман Урнышев отметил, что ЕДЦ является одной из самых востребованных у жителей Москвы горячих линий.

— Чтобы сократить время ожидания, сделать обращение в ЕДЦ более удобным для жителей, на линии используются технологии распознавания и синтеза речи. Благодаря голосовому помощнику заявителю не нужно ждать ответа оператора, чтобы сообщить о проблеме, — рассказал он.

Роман Урнышев уточнил, что обращение на линию займет не более полутора минут. Москвичам достаточно назвать суть проблемы и оставить адрес.

Голосовой помощник работает на горячей линии ЕДЦ с осени 2020 года.

Обращения принимаются по телефону: +7 495 539-53-53. Робот составит заявку с указанием адреса и контакта жителя и передаст информацию в систему, после чего ее направят в управляющую компанию. Оставить заявку в ЕДЦ можно также, воспользовавшись сервисом по вызову мастера на портале mos.ru.

ЕДЦ работает круглосуточно. Чаще всего москвичи обращаются по вопросам отопления, водоснабжения, уборки придомовой территории, ремонта сантехники, лифтов и электрики в подъезде, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что голосовой помощник для записи к врачу заработал в Подмосковье.