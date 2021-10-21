Новые темы появились в базе знаний столичного голосового помощника ЕДЦ
Новые темы появились в базе знаний голосового помощника единого диспетчерского центра (ЕДЦ). В тестовом режиме робот теперь принимает заявки по вопросам уборки лифта, подъезда, и двора, а также ремонта домофона и другим.
Во время обращения по вопросам содержания жилых домов фиксируется его суть и адрес. При необходимости робот соединит звонившего с оператором, чтобы уточнить информацию.
Руководитель направления по цифровизации комплексов экономики и городского хозяйства столичного Департамента информационных технологий Роман Урнышев отметил, что ЕДЦ является одной из самых востребованных у жителей Москвы горячих линий.
— Чтобы сократить время ожидания, сделать обращение в ЕДЦ более удобным для жителей, на линии используются технологии распознавания и синтеза речи. Благодаря голосовому помощнику заявителю не нужно ждать ответа оператора, чтобы сообщить о проблеме, — рассказал он.
Роман Урнышев уточнил, что обращение на линию займет не более полутора минут. Москвичам достаточно назвать суть проблемы и оставить адрес.
Голосовой помощник работает на горячей линии ЕДЦ с осени 2020 года.
Обращения принимаются по телефону: +7 495 539-53-53. Робот составит заявку с указанием адреса и контакта жителя и передаст информацию в систему, после чего ее направят в управляющую компанию. Оставить заявку в ЕДЦ можно также, воспользовавшись сервисом по вызову мастера на портале mos.ru.
ЕДЦ работает круглосуточно. Чаще всего москвичи обращаются по вопросам отопления, водоснабжения, уборки придомовой территории, ремонта сантехники, лифтов и электрики в подъезде, пишет официальный сайт мэра Москвы.
До этого сообщалось, что голосовой помощник для записи к врачу заработал в Подмосковье.