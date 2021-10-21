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Капитальный ремонт дома 1934 года постройки на юге Москвы почти завершили

Виктория Сикерина

Город
Капитальный ремонт дома 1934 года постройки на юге Москвы почти завершили
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
Россия, Москва, улица Шухова Карта всех событий

Капитальный ремонт многоквартирного дома 1934 года постройки на улице Шухова в Даниловском районе столицы планируется завершить до конца ноября текущего года. Об этом в четверг, 21 октября, рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Жилой дом был построен в XX веке по проекту архитектора Бориса Улинича. Изначально местные квартиры предназначались для работников завода имени Лихачева (ЗИЛ).

Фасад здания разной этажности украсили пилястры, венчающие и профилированные карнизы. Для прохода во двор в многоэтажке предусмотрены двойные арки. При этом со стороны Городской улицы дом соединен с соседним жилым объектом 1900 года постройки.

— Специалисты обновили инженерные коммуникации: системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и сети электроснабжения. Отремонтирована половина подвалов и подъездов, в остальных работы завершаются. Всего их в доме по шесть, — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что в 2020 году ремонтники комплексно обновили фасад и крышу здания.

До этого сообщалось, что в Красносельском районе Москвы завершаются работы по капитальному ремонту дома, который был построен в 1927 году в стиле конструктивизма.

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