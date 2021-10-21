Вторую новостройку в Кунцеве передадут под заселение по реновации в 2022 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Бобруйская улица, 15 Карта всех событий

В столичном районе Кунцево под заселение передадут вторую новостройку, которую возвели в рамках реализации программы реновации жилищного фонда. Об этом рассказал глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Новостройка по адресу: Бобруйская улица, дом 15/1 введена в эксплуатацию в сентябре текущего года. Двенадцатиэтажный дом построен по индивидуальному проекту, он рассчитан на 80 квартир. Уже в 2022 году сюда начнут переезд более 130 человек, — рассказал он.

Сергей Левкин отметил, что дом станет вторым корпусом, заселяемый по программе реновации в Кунцеве. До этого заселили дом 44 на Молодогвардейской улице.

По его словам, в настоящее время в районе в стадии подготовки строительной документации находится территория по Молодогвардейской улице, земельный участок 53 (вл. 51, вл. 53).

В общей сложности на территории района расселят 61 дом площадью свыше 170 тысяч квадратных метров, где проживают более 10 тысяч жителей.

— До конца 2024 года, в рамках первого этапа реализации программы, в Кунцево намечено начать переселение более 300 человек, — добавил Сергей Левкин.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. В рамках нее предусмотрено переселение около одного миллиона москвичей из 5175 домов.

В конце прошлого месяца заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что за время действия программы реновации в Москве в новое жилье переехали более 39 тысяч ее участников.