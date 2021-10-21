Домовую полицию по типу европейской предложили создать в России

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Для повышения безопасности жильцов многоквартирных домов в России пора создать домовую полицию, взяв за пример успешную работу такой структуры в европейских странах. Такое предложение в беседе с «Вечерней Москвой» озвучил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по жилищному и коммунальному хозяйству Константин Крохин.

По его словам, новый орган поможет эффективно бороться с нарушениями граждан в жилом фонде, решать конфликты между соседями и предупреждать совершение возможных преступлений на территории многоквартирных домов.

— Во всем мире эти проблемы давно решены, работает локальная полиция. В Германии домовая полиция — народные дружинники. Они ходят по домам, фиксируют нарушения, составляют протоколы и штрафуют граждан за нарушения. В Италии так же — федеральная полиция, локальная и дорожная. Там локальная полиция фиксирует подобные мелкие нарушения. Мы часто слышим жалобы на шум. В Испании каждый патрульный автомобиль снабжен прибором замера шума. Жилец звонит в полицию, автомобиль приезжает, замеряет и полицейский выносит решение, — сказал Крохин.

Он отметил, что при желании можно решить проблему с безопасностью и непорядочным поведением жильцов в многоквартирных домах. Крохин добавил, что создание и работа домовой полиции не только приведет к положительным изменениям в обществе, но и поможет пополнять бюджет через взыскание штрафов.