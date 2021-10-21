«Кара настигнет каждого»: астрологи рассказали, как реагируют на развод знаки зодиака

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Рожденные под разными созвездиями люди имеют свои особенности характера, которые нередко проявляются в непростых ситуациях. Например, при расставании со второй половинкой. Астрологи рассказали, как переживают расторжение брака представители разных знаков зодиака.

Овен

Овны порывисты и внезапны, поэтому гром может грянуть в любой момент. Еще недавно все было как обычно, но потом они заявят, что все кончено и не станут утруждать себя объяснениями причин. При попытках выяснить почему, могут еще и кастрюлю супа на голову партнеру вылить. Правда потом они так же быстро остынут и могут передумать. Но никто не застрахован от повторения.

Телец

Они славятся своим терпением, поэтому до развода дело обычно долго не доходит. Тельцы многое вкладывают в партнера и не хотят с ним расставаться. Если это все же произошло, то развод будет тяжелым, а при разделе имущества предстоит битва за каждую копейку.

Близнецы

Представители знака любят долгие разговоры и выяснения отношений. Прежде чем развестись, будут приставать к партнеру, желая предварительно объясниться. Могут настолько заговорить супруга или супругу, что те сами попросят пощады и побегут в ЗАГС. А довольный Близнец после этого будет радоваться жизни.

Рак

Раки не любят ссор и драм, они очень семейные люди. Поэтому будут терпеть до последнего. Когда они поймут, что стало невмоготу находиться дома, то молча уйдут. И, вполне вероятно, даже не станут официально расторгать брак.

Лев

Львы не смогут удержаться от создания зрелища. Даже из своего развода. Они обязательно поделятся со всем миром своими душевными терзаниями и причинами разрыва, расскажут, как хорошо им было вместе с партнером. После развода они, как правило, сохраняют хорошие отношения с бывшими и даже готовы помочь им в трудную минуту.

Дева

При совместной жизни Девы могут морально опустошить партнера, изводить его, но когда тот запросит пощады и подаст на развод, они предпочтут решить дело мирно и без скандалов.

Весы

Они долго и тщательно готовятся к предстоящему процессу — уберут квартиру, напишут трогательную записку и добавят несколько деталей для большего трагизма. После чего молча уйдут. И не стоит пытаться их остановить. Решение о расторжении брака ими принято осознанно, все за и против взвешены и оценены. И они не вернутся. Часто у них на примете уже находится новый потенциальный партнер для совместной жизни.

Скорпион

Разрыв отношений со Скорпионами — это одно большое испытание, которое нужно выдержать. Это битва за каждую вещь, истерики, слезы и много нервов. Для них не имеет значение, кто предложил развестись. Кара настигнет каждого.

Стрелец

Развод со Стрельцом пройдет в теплой и дружеской атмосфере. Но после него представители этого знака зодиака больше не вернутся. Если пытаться возобновить отношения, они выслушают, сочувственно покивают головой и уйдут. Правда, потом смогут стать лучшими друзьями, которые помогут в разных ситуациях.

Козерог

Они разводятся очень редко, потому что всегда тщательным образом выбирают для себя спутника жизни. Если это произошло, Козероги до последнего будут делать вид, что все хорошо. После чего дождутся, когда бывший партнер отчаянно будет нуждаться в помощи, находиться в депрессии. Затем посмотрят на него, покачают головой и уйдут, таким образом отомстив за разрушенные в браке надежды.

Водолей

Водолеи обязательно расскажут все накопившееся своему партнеру, прежде чем развестись. Потом друзьям, родственникам, знакомым, знакомым знакомых и еще нескольким людям. А после процесса могут даже издать книгу, посвященную своим понятиям проблем в браке и набором советов для желающих разойтись.

Рыбы

Они хотят драмы, поэтому стоит ожидать слез, много эмоций и заламывания рук. Правда, это сохранится ровно до момента, когда экс-супруги начнут делить имущество. Тогда места для сантиментов уже не останется, передает Пятый канал.

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