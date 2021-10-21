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Обучение в «Стартап-школе МБМ» с начала года прошли более 1,6 тысячи человек

Анастасия Колоскова

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Обучение в «Стартап-школе МБМ» с начала года прошли более 1,6 тысячи человек
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

За девять месяцев текущего года обучение в бесплатной образовательной программе по открытию бизнеса «Стартап-школа МБМ», организованной ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ), прошли более 1,6 тысячи человек.

— По итогам первых трех кварталов 2021 года обучение в «Стартап-школе МБМ» прошли более 1,6 тысячи человек, что в 1,6 раза больше аналогичного показателя прошлого года и почти на восемь процентов выше количества выпускников за весь 2020 год, — рассказал глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Программа «Стартап-школа МБМ» помогает начинающим предпринимателям за пять дней познакомиться с основами открытия и ведения собственного дела. Обучение в ней проходит в онлайн- или офлайн-форматах. С момента запуска проекта в 2017 году к нему присоединились уже более 7,9 тысячи человек.

— Участники могут получить обратную связь о сильных сторонах и слабых местах своего бизнес-проекта еще до вывода продукта или услуги на рынок, определить первоочередные задачи и составить пошаговый план по развитию собственного дела, — добавил глава департамента.

По его словам, почти каждый второй выпускник прошлого года из числа физических лиц в настоящее время уже зарегистрировал свой бизнес либо находится в стадии его открытия или планирования.

В текущем году партнерами «Стартап-школы МБМ» стали Университет правительства Москвы, Международная молодежная палата JCI, комитет по развитию женского предпринимательства общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Государственный университет управления и Агентство креативных индустрий Москвы.

За девять месяцев 2021-го в рамках обучения состоялись 21 онлайн-поток и 19 очных потоков. В текущем году для начинающих предпринимателей были организованы три новых курса — для самозанятых, по женскому предпринимательству и ведению бизнеса в отрасли креативных индустрий, передает официальный сайт мэра Москвы.

20 октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о внесении предпринимателей столицы в Единый реестр субъектов малого и среднего бизнеса.

Новый закон предусматривает внесение информации о столичных субъектах малого и среднего предпринимательства в единую систему. При этом документ регулирует определение терминов «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие», а также устанавливает меры поддержки бизнесменов в социальной сфере.

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