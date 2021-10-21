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Сергей Собянин поздравил с днем рождения Никиту Михалкова

Анастасия Колоскова

Общество
Сергей Собянин поздравил с днем рождения Никиту Михалкова
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин направил поздравительную телеграмму народному артисту РСФСР Никите Михалкову, которому 21 октября исполняется 76 лет.

В телеграмме мэр отметил, что за годы своей деятельности режиссер создал замечательные фильмы, завоевавшие мировое признание и любовь миллионов зрителей, а яркие работы Михалкова как актера стали украшением ставших классикой отечественных кинокартин.

— Пусть поддержка родных, друзей и поклонников вдохновляет Вас на новые интересные проекты, обогащающие культурное пространство Москвы и России, — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте мэра Москвы.

Никита Михалков родился 21 октября 1945 года. Окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1971 году. Сыграл более 50 ролей в кино. Удостоен званий «Народный артист РСФСР», «Герой Труда Российской Федерации». Трижды награжден Государственной премией России. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Президент Московского кинофестиваля.

Накануне праздничной даты о своей работе с выдающимся режиссером вспомнили его коллеги — актер и кинорежиссер Александр Адабашьян и народный артист РСФСР, режиссер, сценарист и актер Сергей Никоненко.

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