Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы главные причины возникновения конфликтов на работе

Ирина Игнатенко

Общество
Названы главные причины возникновения конфликтов на работе
Фото: Pexels

Доцент кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, кандидат психологических наук Татьяна Тулупьева рассказала о наиболее частых причинах, из-за которых возникают конфликты на рабочем месте.

Как объяснила эксперт, эти причины можно разделить на две группы: психологические и организационные. Первые связаны с проблемами дома или в коллективе, плохим самочувствием сотрудника, нагнетанием обстановки СМИ. Эти факторы создают у человека внутреннюю психологическую напряженность, он вступает в спор с коллегами по любому поводу.

Вторая группа причин связана с организацией самого рабочего процесса.

— Во-первых, конфликты рано или поздно возникают там, где не определена зона ответственности. Во-вторых, неприятности начинаются, когда поручение заданий происходит без учета личных или профессиональных навыков работника, — пояснила психолог в комментарии ФАН.

Также причиной конфликта может стать перегруз сотрудников работой илипревышение руководителем своих полномочий.

До этого эксперт рассказала, каких сотрудников ненавидят руководители.

Читайте также:
ПсихологияПсихологиРабота
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Александр Никонов
Александр Никонов

Звездная пыль в глаза

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Ботаники стали миллионерами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как создать крепкую семью?

Все мнения
О проекте