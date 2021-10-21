Названы главные причины возникновения конфликтов на работе

Фото: Pexels

Доцент кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, кандидат психологических наук Татьяна Тулупьева рассказала о наиболее частых причинах, из-за которых возникают конфликты на рабочем месте.

Как объяснила эксперт, эти причины можно разделить на две группы: психологические и организационные. Первые связаны с проблемами дома или в коллективе, плохим самочувствием сотрудника, нагнетанием обстановки СМИ. Эти факторы создают у человека внутреннюю психологическую напряженность, он вступает в спор с коллегами по любому поводу.

Вторая группа причин связана с организацией самого рабочего процесса.

— Во-первых, конфликты рано или поздно возникают там, где не определена зона ответственности. Во-вторых, неприятности начинаются, когда поручение заданий происходит без учета личных или профессиональных навыков работника, — пояснила психолог в комментарии ФАН.

Также причиной конфликта может стать перегруз сотрудников работой илипревышение руководителем своих полномочий.

До этого эксперт рассказала, каких сотрудников ненавидят руководители.