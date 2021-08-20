Проклятие шефа: каких сотрудников ненавидят руководители

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Руководители не любят сотрудников, которые постоянно опаздывают на работу или не выполняют их поручения в обозначенный срок, или слишком много болтают. А почти все конфликты между шефами и подчиненными связаны с разногласиями по рабочим вопросам. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказали представители рынка труда.

Как рассказала руководитель направления корпоративной культуры и внутренних коммуникаций hh.ru Ксения Степанова, сотрудник, который мешает нормальному функционированию рабочего механизма, не будет пользоваться симпатией со стороны руководства.

— Сотрудник, регулярно опаздывающий к началу рабочего дня, не выполняющий поручения в установленный срок, чересчур болтливый и не соблюдающий общепринятые нормы поведения в коллективе, с большой долей вероятности станет объектом раздражения начальника, — сказала собеседница «ВМ».

Согласно результатам исследования hh.ru, основной причиной конфликтных ситуаций, возникающих между руководителем и подчиненным, являются разногласия по рабочим вопросам — так ответили 75 процентов опрошенных.

— Особенно это ярко выражено среди представителей высшего менеджмента (88 процентов). У 29 процентов конфликты возникают из-за личных вопросов. Среди тех, кто конфликтует с руководителем, наибольшая доля зафиксирована у представителей профессиональной области «Маркетинг, реклама, PR» (30 процентов), — подчеркнула Степанова.

По ее словам, мечта каждого руководителя — ответственный, трудолюбивый, исполнительный и лояльный сотрудник. Однако на практике руководители зачастую сталкиваются с отрицательными качествами работников, которые впоследствии становятся причинами затяжных конфликтов. Как правило, такие ситуации возникают при проявлении непрофессионализма со стороны сотрудника.

— Чрезмерная конфликтность, нежелание признавать свои ошибки и совершенствоваться, завышенная или заниженная самооценка, лживость, чрезмерных страх ответственности, неуместная критика вкупе с отсутствием альтернативных идей — наиболее распространенныепретензии руководителей, которые впоследствии ведут к возникновению конфликтных ситуаций, — отметил эксперт.

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина, в свою очередь, рассказала, что если говорить о хорошем руководителе, то его отношение к сотрудникам может зависеть только от оценки эффективности работы подчиненных.

— Безусловно, в процессе работы могут происходить споры, но это не должно влиять на положение начальника или подчиненного. Причиной отрицательной обратной связи по работе может стать низкая производительность труда сотрудника или невыполнение рабочих обязанностей, — добавила собеседница «ВМ».

Как рассказали «ВМ» в пресс-службе SuperJob, согласно исследованиям, женщинам сложнее дается общение с IT-специалистами, инженерами, менеджерами банков и водителями. При этом 42 процента женщин не испытывают никаких сложностей в коммуникации, среди мужчин таковых лишь 29 процентов.

— По мнению 7 процентов опрошенных, сложности в общении не зависят от профессии: гораздо большее значение имеют особенности характера, темперамента и черты личности собеседника, — подчеркнули в пресс-службе.