В России появится профессия разработчика эко-индустриальных парков

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Первые разработчики эко-индустриальных парков или «менеджеры промышленного симбиоза» появятся в России. Они будут разрабатывать концепции и развивать направление экологичных и полезных для бизнеса зон, рассказал «Вечерней Москве» автор проекта, член рабочей группы рынка EcoNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Николай Питиримов.

По его словам, эко-индустриальный парк работает по принципу промышленного симбиоза: отходы одной компании становятся сырьем для производственной цепочки другой организации. Так будет проходить вторичная переработка материалов или утилизация продукта при взаимодействие с другими компаниями. Такой подход снизит себестоимость производимой продукции и сократит ущерб для окружающей среды.

— В рамках проекта «Балтийский промышленный симбиоз» программы трансграничного сотрудничества Россия–ЕС пройдет первое обучение по подготовке менеджеров промышленного симбиоза. Презентация программы и набор первых 20 слушателей пройдет в мае 2021 года, — сказал Питиримов.

Программа обучения подготовлена швейцарским университетом Linköping University. В ходе обучения «менеджеры промышленного симбиоза» посетят «живую» лабораторию и увидят, как работают компании-участники. По итогам обучения они получат международные и российские сертификаты.

«Балтийский промышленный симбиоз» был инициирован в рамках программы Interreg Baltic Sea Region 2014–2020 стран Европейского союза, Норвегии и России. Его цель — развивать инновационный, транспортный и экологический потенциал Балтийского региона, кооперацию между компаниями в регионе, развивать законодательство и внедрять промышленный симбиоз как модель устойчивого развития и инструмент циркулярной экономики. Программа финансируется из взносов России, Норвегии и ЕС.

Согласно дорожной карте рынка EcoNet НТИ, эко-индустриальные парки появятся в 50 регионах России к 2025 году, пилотные проекты уже проходят в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

— Эко-индустриальные парки будут выгодны компаниям. Принципы их работы различаются, но в целом — для переработки вторичных ресурсов и создания изделий на их основе не потребуются отдельные мастерские и заводы. Компании-участники парка смогут получать необходимые им ресурсы бесплатно, как отходы производства другой организации. Конкурентоспособность компаний повысится до 30 процентов, а себестоимость продукции будет понижаться. При такой концепции выигрывает и бизнес, и экология, — пояснил Питиримов.

Читайте также: Карьерный поворот: как работает московская служба занятости