Карьерный поворот: как работает московская служба занятости

Эксперт центра занятости «Моя карьера» Екатерина Панова помогает горожанам найти работу / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

11 мая столичный центр занятости «Моя карьера» провел бесплатный тренинг для людей, ищущих работу. «Вечерка» узнала, как московская служба занятости помогает безработным.

Индивидуальный подход к каждому посетителю — по такому принципу в последние годы работает служба занятости в столице. Помимо стандартного набора услуг жителям подбираются дополнительные — в зависимости от их потребностей. Благодаря этому в службу стали обращаться не за пособием по безработице, а за реальной помощью в трудоустройстве. Модернизация во многом помогла и пережить непростое пандемийное время.

— Сегодня в службе занятости зарегистрированы 52 тысячи безработных, уровень безработицы составляет 0,71 процента. Это на 77 процентов меньше, чем в сентябре прошлого года, в пик пандемии, — отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Люди, которые обращаются в службу занятости, получают реальную помощь. И примеров этому масса.

Например, 27-летний юрист Владимир Цаллагов смог осуществить свою мечту и получить пропуск в новую профессию — разработчик программного обеспечения. Москвич обратился в центр «Моя работа», где ему дали направление на переобучение в «Профессионал».

— Статус безработного и пособие получил в установленном порядке, а потом уже направление на бесплатное обучение. Более того, мне была назначенастипендия, которая стала приятным бонусом, — рассказал Цаллагов.

С обновленным багажом знаний и дипломом он отправился брать новую высоту: занялся поиском места, где его знания и навыки будут полезны и оценены.

— Уровень моей компетенции был оценен в компании, где я теперь работаю разработчиком интерфейсов. Правда, были еще испытательный срок и солидный пакет заданий — с ними я справился успешно, — поделился москвич.

Теперь Владимир занимается любимым делом, а за помощь в осуществлении мечты благодарит службу занятости.

РЕЙТИНГ ПРОФЕССИЙ

— Оптовая и розничная торговля. Количество открытых позиций — более 66 тысяч. В этой сфере популярны профессии продавцов, кассиров и менеджеров по продажам.

— Сервисная индустрия. Доступно более 52 тысяч вакансий. Предприниматели активно ищут продавцов, менеджеров, официантов, кассиров, хостес, поваров, парикмахеров.

— IT-сфера. Размещено 45 тысяч вакансий. На рынке труда требуются менеджеры по работе с интернет-трафиком, системные администраторы, программисты, инженеры по внедрению новых технологий.

— Удаленная работа. В базе службы занятости 18 тысяч предложений. Дистанционный формат работы предлагают в таких сферах, как IT, рекрутмент, маркетинг, реклама, дизайн, онлайн-торговля, а также на позиции экономиста, бухгалтера, оператора кол-центра.

КСТАТИ

В Москве работает сайт центра занятости населения czn.mos.ru. Также можно посетить 56 отделов трудоустройства, 52 из которых расположены в столичных центрах госуслуг. Отдельно работают флагманские центры с расширенным набором услуг «Моя работа» и «Моя карьера».

ЦИФРА

350 тысяч вакансий предлагает столичный центр занятости населения «Моя работа»

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