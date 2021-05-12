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Карьерный поворот: как работает московская служба занятости
Эксперт центра занятости «Моя карьера» Екатерина Панова помогает горожанам найти работу / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Карьерный поворот: как работает московская служба занятости

Марьяна Шевцова

Общество

11 мая столичный центр занятости «Моя карьера» провел бесплатный тренинг для людей, ищущих работу. «Вечерка» узнала, как московская служба занятости помогает безработным.

Индивидуальный подход к каждому посетителю — по такому принципу в последние годы работает служба занятости в столице. Помимо стандартного набора услуг жителям подбираются дополнительные — в зависимости от их потребностей. Благодаря этому в службу стали обращаться не за пособием по безработице, а за реальной помощью в трудоустройстве. Модернизация во многом помогла и пережить непростое пандемийное время.

— Сегодня в службе занятости зарегистрированы 52 тысячи безработных, уровень безработицы составляет 0,71 процента. Это на 77 процентов меньше, чем в сентябре прошлого года, в пик пандемии, — отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Люди, которые обращаются в службу занятости, получают реальную помощь. И примеров этому масса.

Например, 27-летний юрист Владимир Цаллагов смог осуществить свою мечту и получить пропуск в новую профессию — разработчик программного обеспечения. Москвич обратился в центр «Моя работа», где ему дали направление на переобучение в «Профессионал».

— Статус безработного и пособие получил в установленном порядке, а потом уже направление на бесплатное обучение. Более того, мне была назначенастипендия, которая стала приятным бонусом, — рассказал Цаллагов.

С обновленным багажом знаний и дипломом он отправился брать новую высоту: занялся поиском места, где его знания и навыки будут полезны и оценены.

— Уровень моей компетенции был оценен в компании, где я теперь работаю разработчиком интерфейсов. Правда, были еще испытательный срок и солидный пакет заданий — с ними я справился успешно, — поделился москвич.

Теперь Владимир занимается любимым делом, а за помощь в осуществлении мечты благодарит службу занятости.

РЕЙТИНГ ПРОФЕССИЙ

— Оптовая и розничная торговля. Количество открытых позиций — более 66 тысяч. В этой сфере популярны профессии продавцов, кассиров и менеджеров по продажам.

— Сервисная индустрия. Доступно более 52 тысяч вакансий. Предприниматели активно ищут продавцов, менеджеров, официантов, кассиров, хостес, поваров, парикмахеров.

— IT-сфера. Размещено 45 тысяч вакансий. На рынке труда требуются менеджеры по работе с интернет-трафиком, системные администраторы, программисты, инженеры по внедрению новых технологий.

— Удаленная работа. В базе службы занятости 18 тысяч предложений. Дистанционный формат работы предлагают в таких сферах, как IT, рекрутмент, маркетинг, реклама, дизайн, онлайн-торговля, а также на позиции экономиста, бухгалтера, оператора кол-центра.

КСТАТИ

В Москве работает сайт центра занятости населения czn.mos.ru. Также можно посетить 56 отделов трудоустройства, 52 из которых расположены в столичных центрах госуслуг. Отдельно работают флагманские центры с расширенным набором услуг «Моя работа» и «Моя карьера».

ЦИФРА

350 тысяч вакансий предлагает столичный центр занятости населения «Моя работа»

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