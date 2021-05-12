Карьерный поворот: как работает московская служба занятости
11 мая столичный центр занятости «Моя карьера» провел бесплатный тренинг для людей, ищущих работу. «Вечерка» узнала, как московская служба занятости помогает безработным.
Индивидуальный подход к каждому посетителю — по такому принципу в последние годы работает служба занятости в столице. Помимо стандартного набора услуг жителям подбираются дополнительные — в зависимости от их потребностей. Благодаря этому в службу стали обращаться не за пособием по безработице, а за реальной помощью в трудоустройстве. Модернизация во многом помогла и пережить непростое пандемийное время.
— Сегодня в службе занятости зарегистрированы 52 тысячи безработных, уровень безработицы составляет 0,71 процента. Это на 77 процентов меньше, чем в сентябре прошлого года, в пик пандемии, — отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Люди, которые обращаются в службу занятости, получают реальную помощь. И примеров этому масса.
Например, 27-летний юрист Владимир Цаллагов смог осуществить свою мечту и получить пропуск в новую профессию — разработчик программного обеспечения. Москвич обратился в центр «Моя работа», где ему дали направление на переобучение в «Профессионал».
— Статус безработного и пособие получил в установленном порядке, а потом уже направление на бесплатное обучение. Более того, мне была назначенастипендия, которая стала приятным бонусом, — рассказал Цаллагов.
С обновленным багажом знаний и дипломом он отправился брать новую высоту: занялся поиском места, где его знания и навыки будут полезны и оценены.
— Уровень моей компетенции был оценен в компании, где я теперь работаю разработчиком интерфейсов. Правда, были еще испытательный срок и солидный пакет заданий — с ними я справился успешно, — поделился москвич.
Теперь Владимир занимается любимым делом, а за помощь в осуществлении мечты благодарит службу занятости.
РЕЙТИНГ ПРОФЕССИЙ
— Оптовая и розничная торговля. Количество открытых позиций — более 66 тысяч. В этой сфере популярны профессии продавцов, кассиров и менеджеров по продажам.
— Сервисная индустрия. Доступно более 52 тысяч вакансий. Предприниматели активно ищут продавцов, менеджеров, официантов, кассиров, хостес, поваров, парикмахеров.
— IT-сфера. Размещено 45 тысяч вакансий. На рынке труда требуются менеджеры по работе с интернет-трафиком, системные администраторы, программисты, инженеры по внедрению новых технологий.
— Удаленная работа. В базе службы занятости 18 тысяч предложений. Дистанционный формат работы предлагают в таких сферах, как IT, рекрутмент, маркетинг, реклама, дизайн, онлайн-торговля, а также на позиции экономиста, бухгалтера, оператора кол-центра.
КСТАТИ
В Москве работает сайт центра занятости населения czn.mos.ru. Также можно посетить 56 отделов трудоустройства, 52 из которых расположены в столичных центрах госуслуг. Отдельно работают флагманские центры с расширенным набором услуг «Моя работа» и «Моя карьера».
ЦИФРА
350 тысяч вакансий предлагает столичный центр занятости населения «Моя работа»
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