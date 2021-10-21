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Таиланд принял новые правила въезда в страну для туристов

Михаил Алимов

Общество
Таиланд принял новые правила въезда в страну для туристов
Фото: Pixabay

Новые правила въезда для иностранных туристов начнут действовать в Таиланде с 1 ноября. Об этом в четверг, 21 октября, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

— Российские туристы, которые начнут приезжать в Таиланд с момента запуска прямых рейсов из России, уже не должны будут заниматься довольно непростым оформлением разрешения на въезд СОЕ, которое требуется сейчас. С 1 ноября его заменит упрощенная и удобная в применении система ThaiPass, — говорится в сообщении.

Для нее понадобится оформить меньше документов — необходимы сертификат о вакцинации от коронавируса, данные о бронировании гостиницы и сведения о медицинской страховке на 100 тысяч долларов, которая покроет лечение от коронавируса.

Все данные необходимо внести на сайте. Он станет доступен ближе к 1 ноября.

Оформление займет 3–5 дней, затем на почту придет QR-код. По прилете в Таиланд его вместе с ПЦР-тестом нужно будет показать в аэропорту.

Отмечается, что власти страны разрабатывают полноценную отмену любых разрешений для въезда, что положительно скажется на туристическом потоке, говорится на сайте АТОР.

Согласно решению оперативного штаба по противодействию завозу и распространению новой коронавирусной инфекции, с 9 ноября разрешается выполнение на взаимной основе двух рейсов в неделю по направлениям Москва — Бангкок и Москва — Пхукет. Все путешественники должны быть вакцинированы от COVID-19 по требованию принимающей стороны.

До этого ограничения были существенные. Несмотря на то что Таиланд официально признает «Спутник V», путешественникам все равно приходилось проходить карантин в специальных отелях и сдавать тесты на ковид. Тесты нужно было сдавать при вылете из своей страны, в первый день прибытия в Таиланд и на седьмой день поездки. Также в течение семи дней нельзя было покидать регион пребывания в рамках программы «Песочница», действующей на островах Самуи и Пхукет.

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