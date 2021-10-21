RT DE подал в суд ходатайство о временном запрете против блокировки на YouTube

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Руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова сообщила, какие шаги предпринимают юристы, чтобы восстановить удаленные на YouTube каналы.

Она отметила, что изначально было отправлено досудебное письмо в Google. Но ответа не поступило. Тогда юристы подали ходатайство в суд о временном запрете против блокировки и страйков в отношении RT DE.

Но к моменту, когда было подано ходатайство, по словам Токтосуновой, в суде уже лежало возражение от Google.

Ознакомиться с данным документом и представить свои аргументы RT DE должен до 26 октября.

Токтосунова добавила, что юристы продолжат бороться за восстановление каналов, но это непростое и долгое дело, сообщает RT.

28 сентября руководитель RT DE и Ruptly сообщила, что YouTube удалил без права восстановления два немецких канала RT — RT DE и Der Fehlende Part (DFP).

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что подобные действия — это «настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия».