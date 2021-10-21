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Диетолог перечислила продукты, защищающие от болезней суставов

Ирина Игнатенко

Общество
Диетолог перечислила продукты, защищающие от болезней суставов
Фото: Pixabay

Диетолог Марина Макиша рассказала, какая еда является самой полезной для суставов. С болезнями суставов чаще всего сталкиваются люди старшего возраста.

— Чтобы суставы были в хорошей форме, организму необходимо получать прежде всего аминокислоты. Связки — это мышечные структуры, поэтому в первую очередь в рационе должно быть достаточное количество белка, — отметила она в комментарии Nation News.

По словам диетолога, в рационе питания людей старшего возраста нужно увеличить количество белка до 1,5 грамма на килограмм веса для профилактики мышечной ткани.

Макиша отметила, что необходимо употреблять такие белковые продукты, как нежирная рыба и птица, кисломолочные продукты, яйца.

Также она добавила, что для строительства и восстановления хрящевых тканей необходимо железо, поэтому стоит добавить в рацион печень и красное мясо.

Кроме того, для пользы суставов стоит употреблять ягоды в замороженном виде, так как это дает антиоксидантную защиту и профилактику возрастных изменений.

А врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург назвал продукты, которые помогут укрепить кости. По его словам, для укрепления костей следует добавить в свой рацион больше продуктов, содержащих кальций и витамин D.

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