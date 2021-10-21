Народный календарь. Чего нельзя делать 22 октября, чтобы не потерять здоровье
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
22 октября Православная церковь чествует память одного из двенадцати апостолов — Иакова Алфеева. Главное, что нельзя делать 22 октября, в день Якова Студеного, — это растрачивать свои силы понапрасну, поскольку приметы предупреждают, что вместе с ними надолго уйдет и здоровье.
В день Якова Студеного рекомендуется планировать все свои действия заранее, и даже если все задуманное получится закончить раньше времени, не надо браться за что-то новое.
Приметы погоды:
На луке много «одежки» — к суровой зиме.
Если с вишни листья еще не опали, то будет оттепель.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Максим, Константин, Ефим, Петр, Яков, Авраам.