Народный календарь. Чего нельзя делать 22 октября, чтобы не потерять здоровье

Фото: pixabay.com/ru

22 октября Православная церковь чествует память одного из двенадцати апостолов — Иакова Алфеева. Главное, что нельзя делать 22 октября, в день Якова Студеного, — это растрачивать свои силы понапрасну, поскольку приметы предупреждают, что вместе с ними надолго уйдет и здоровье.

В день Якова Студеного рекомендуется планировать все свои действия заранее, и даже если все задуманное получится закончить раньше времени, не надо браться за что-то новое.

Приметы погоды:

На луке много «одежки» — к суровой зиме.

Если с вишни листья еще не опали, то будет оттепель.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 22 октября, чтобы не потерять здоровье

Именины отмечают: Максим, Константин, Ефим, Петр, Яков, Авраам.