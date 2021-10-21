Политолог заявил о наступлении новой версии холодной войны

Фото: Pixabay

Фактически сейчас мир встретился с новой версией холодной войны, которая отличается от той, что была во времена СССР. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог, заместитель директора «Центра политических технологий» Алексей Макаркин.

По словам эксперта, основное отличие заключается в том, что в наше время отсутствует противостояние двух сверхдержав, в том числе идеологическое, между коммунизмом и капитализмом.

— Кроме того, если во второй половине XX века в СССР и Великобритания, и Германия воспринимались как продолжение Америки, были попытки разделения этих союзов, ту же Францию в 1960-е годы президент Шарль де Голль вывел из военной организации НАТО, то сейчас конкуренция между странами носит более сложный характер. Тогда не было такого большого фактора Китая, как сейчас, не было ЕС как единой политической структуры. Было довольно аморфное европейское экономическое сообщество. Сейчас мир изменился, — напомнил политолог.

И это не в чистом виде воспроизводство старой холодной войны, отметил Макаркин. Здесь речь о новой холодной войне со своими особенностями, рисками и так далее. Тем не менее Россия и западные страны в противостоянии друг с другом пытаются найти ограничительные линии, которые нельзя пересекать, и точки соприкосновения, чтобы это не привело к какому-то хаосу, резюмировал специалист.

Во вторник, 19 октября, глава штаба обороны Великобритании Николас Картер заявил, что человечество вступает в многополярный мир с непрекращающейся конкуренцией. И такие страны, как Россия, а вместе с ней и Китай, по словам Картера, являются критической угрозой для Соединенного Королевства.