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Космонавт рассказал, как Пересильд и Шипенко перенесли полет на МКС

Ирина Игнатенко

Общество
Космонавт рассказал, как Пересильд и Шипенко перенесли полет на МКС
Слева направо: актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров / Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»

Космонавт Олег Котов рассказал о состоянии съемочной киногруппы фильма «Вызов» после возвращения с МКС. Он входил в состав поисково-спасательной группы, которая встречала экипаж с кинематографистами на месте посадки.

— Состояние хорошее, никакого отрицательного влияния космический полет на их состояние здоровья не оказал, присутствовали обычные изменения со стороны вестибуло-вегетативной системы, нейросенсорики. В принципе, все соответствует нашим ожиданиям по их самочувствию и работоспособности, — пояснил он в комментарии Life.ru.

Космонавт добавил, что киногруппа провела на МКС 12 дней — за это недолгое время невесомость не вызовет значительных изменений в организме.

Олег Котов пояснил, что за четыре месяца невозможно подготовить организм к невесомости, если он изначально не способен переносить такие нагрузки, поэтому особое внимание уделялось этапу отбора претендентов на полет в качестве кинобригады. Врачи ставили требование, чтобы были отобраны люди по состоянию здоровья, по своим функциональным возможностям, готовые полететь на короткий срок.

5 октября на МКС для съемок фильма «Вызов» отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Киноэкипаж вернулся на Землю 17 октября. В настоящее время он проходит реабилитацию.

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