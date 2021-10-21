Андрей Бочкарев рассказал о ходе реконструкций развязок на МКАД

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

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Реконструкция транспортной развязки на пересечении Московской кольцевой автодороги (МКАД) с Осташковским шоссе завершена на 40 процентов. Об этом в четверг, 21 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сегодня в столице ведется реконструкция четырех развязок на МКАД, наиболее высокая степень готовности у развязки на пересечении МКАД и Осташковского шоссе — 40 процентов. Другая развязка, на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе, готова на 23 процента, — рассказал заммэра.

По его словам, продолжаются работы по реконструкции развязок на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня, а также на пересечении с Липецкой улицей.

— Реконструкция и строительство развязок на МКАД являются одним из приоритетов развития транспортной системы Москвы. На сегодняшний день в городе завершена реконструкция 18 таких развязок, — отметил Бочкарев.

Он добавил, что работы ведутся параллельно с реконструкцией вылетных магистралей внутри МКАД и на территории Московской области. По словам заммэра, это позволит заметно увеличить их пропускную способность и обеспечить полноценную связь транспортной инфраструктуры Москвы и Подмосковья.

18 октября в пресс-службе департамента строительства столицы сообщили, что до конца 2023 года завершится реконструкция 22 развязок на МКАД.