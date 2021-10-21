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Выставка «Случайная сказка» откроется в галерее «На Песчаной»

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Случайная сказка» откроется в галерее «На Песчаной»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Новопесчаная улица, 23к2 Карта всех событий

Галерея «На Песчаной» объединения «Выставочные залы Москвы» представляет выставку «Случайная сказка».

Посетители увидят живопись, скульптуру и видео, созданные студентами художественной мастерской факультета искусств Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Вошедшие в экспозицию работы спонтанно объединены темой русской сказки. Некоторые авторы пришли к теме в результате изучения шедевров русского искусства, интересных для копирования; другие, под впечатлением от походов в музеи и галереи столицы, случайным образом воспроизвели собственные интерпретации сюжетов русского фольклора; остальные нашли вдохновение для работ в быту, повседневности и масках для историй в инстаграме.

Собранные вместе «сказочные работы» демонстрируют неизбежное влияние культуры, внутри которой существует и творит художник.

Выставка открыта с 6 по 14 ноября, сообщается на сайте галереи.

Галерея «На Каширке» в свою очередь с 13 ноября открывает фотовыставку Сергея Шандина «Небо Севера». Работы были сделаны автором во время путешествия по северу России — от Камчатки до Кольского полуострова — и объединены ощущением Севера: суровой, но по-своему красивой природы, низкого неба, переменчивой погоды, особого уклада жизни.

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