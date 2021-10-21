«Мне стыдно смотреть эти спектакли»: Казарновская высказалась о современном театре

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Оперная певица Любовь Казарновская рассказала, как относится к современным театральным постановкам.

По ее словам, в настоящее время можно увидеть большое количество сомнительных сценических экспериментов. Тенденция со странными экспериментами добралась и до оперной сцены.

— Показывать русскую классику в таком виде, что мне стыдно смотреть на сцену. Мне стыдно смотреть эти спектакли, — отметила Казарновская в комментарии изданию «Царьград».

По словам Казарновской, герои в современных спектаклях не вызывают сочувствия, желания сопереживать.

Она добавила, что режиссеры с такого рода постановками востребованы на Западе, а их постановки создают ложно представление и впечатление о России для зарубежных зрителей.

Нашу страну на Западе воспринимают негативно, в том числе и «благодаря» современным фильмам и спектаклям, которые показывают за рубежом, уточнила певица.

Ранее в свет вышла книга Любови Казарновской «Страсти по опере». Новая работа Казарновской — энциклопедия музыкального театра.