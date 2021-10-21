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Пенсионер расстрелял участкового в Брянской области, чтобы отомстить за жену

Илья Ашуров

Происшествия
Пенсионер расстрелял участкового в Брянской области, чтобы отомстить за жену
Фото: Пресс-служба МВД

В Брянской области 67-летний пенсионер несколько раз выстрелил в участкового, после чего подался в бега. Об этом в четверг, 21 октября, сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 20 октября в поселке Белые Берега. Местный житель выстрелил в старшего участкового полиции и скрылся с места преступления. Потерпевший был доставлен в больницу.

В МВД раскрыли личность злоумышленника. Им оказался местный житель Валентин Цуканов, 1953 года рождения. Причины, которые побудили его стрелять в сотрудника полиции, не уточняются.

В регионе ввели план «Перехват», чтобы поймать злоумышленника.

—Цуканов может передвигаться на принадлежащих ему автомобилях зеленый «Фольксваген Транспортер» (госномер Е 986 СТ 32) или серебристая «Нива» (госномер Н 178 АЕ 32), — уточнили в пресс-службе МВД.

По данным Telegram-канала SHOT, жертвой преступления стал 34-летний майор полиции Артем Ермаков. Пенсионер решил отомстить ему за то, что участковый привлекал его жену к административной ответственности за торговлю самогоном.

Сам инцидент произошел у дома Ермакова. Цуканов трижды выстрелил в своего оппонента из пистолета Макарова. Майора госпитализировали с ранениями живота, поясницы и плеча.

На допросе жена Цуканова рассказала, что ее муж давно грозился расправиться с участковым. Также, по словам женщины, у нее есть проблемы с психикой, из-за чего она с мужем вместе не живет, сообщили авторы каналы.

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