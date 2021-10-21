Российским туристам предложили альтернативу Таиланду

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Камбоджи, закрывшая свои границы в апреле 2020 года, заявила о своем решении принимать привитых от коронавируса туристов из России. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава страны.

Въезд будет доступен для туристов, вакцинированных любой одобренной в стране происхождения вакциной, в том числе и всеми российскими. Пройти вакцинацию необходимо за 2 недели до запланированного путешествия. Также можно предоставить справку о перенесенном в течение шести месяцев до поездки заболевании.

— Камбоджа проводит политику недискриминации в отношении путешественников, которые хотят посетить страну, но при этом рекомендует вакцинироваться одним из препаратов, одобренных ВОЗ. Но, повторюсь, любая вакцина эффективна, и мы не должны проводить дискриминацию, — сообщил пресс-секретарь Минздрава страны Ор Вандин.

Кроме того, страна Юго-Восточной Азии начала выдавать электронные визы для туристов.

— На днях правительство приняло решение выдавать электронные визы туристам. Однако планов выдавать визу по прибытии на данный момент нет, — цитируют местные СМИ официального представителя министерства иностранных дел Кой Куонга.

Также, для более комфортного путешествия, власти Камбоджи уменьшают срок карантина по прибытию до семи дней, передает Ассоциация Туроператоров.

Отмечается, что прямого авиасообщения между двумя странами нет с начала 90-х годов. До пандемии туристы из РФ добирались до Камбоджи со стыковками в Дохе, Дубае, Бангкоке и Стамбуле.

Ранее стало известно, что с первого ноября в Таиланде начнут действовать новые правила въезда для иностранных туристов.