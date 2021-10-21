«Я это почувствовал!»: Башаров рассказал, зачем обращался за помощью к экстрасенсам

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Актер и телеведущий Марат Башаров рассказал, как в жизни ему помогали люди, с которыми он сталкивался на съемках шоу «Битва экстрасенсов».

— Мои друзья ко мне обратились и сказали, что их подруга, которая жила в Испании, пропала. И я пошел к Наталье Бантеевой, победительнице одного из сезонов «Битвы экстрасенсов». Наташа сказала принести ей фотографию и нательную вещь пропавшей. Она зажала фотографию между рук и сказала, что девушки нет в живых. Я говорю: «А как ты это почувствовала?». А она отвечает: «Возьми фотографию свою и этой девушки. Ты чувствуешь, что твоя — теплая, а ее — ледяная?». И я это почувствовал! Потом она взяла ее топик, посыпала сахаром, нюхает и говорит: «Фу, нет, ее нет в живых. Не лезь туда». Я звоню ребятам, говорю, что она увидела кровь, сердце, нож, и девушки нет в живых. И через неделю они мне рассказывают, что девушку нашли в Испании мертвой — ножевое ранение в сердце, — рассказывает артист.

Также он вспомнил, что во время работы ведущим на «Битве экстрасенсов» он был очевидцем многих ситуаций, когда участники помогали людям, но отметил, что нести деньги магам и колдунам не стоит.

— Нормальный экстрасенс делает все бесплатно. Ванга очень обижалась, когда ей несли деньги. Ее благодарили, но деньги она не брала, — рассказал Башаров.

Ранее артист прокомментировал скандалы, связанные с домашним насилием в его семье.