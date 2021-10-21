Кафе «Фергана» на юго-востоке Москвы опечатали за нарушение антиковидных мер

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Зеленодольская улица, 41к1 Карта всех событий

Роспотребнадзор опечатал кафе «Фергана» в ЮВАО за грубые нарушения мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 21 октября.

Сотрудники Роспотребнадзора провели внеплановую проверку кафе «Фергана», расположенного на улице Зеленодольской, 41, корпус 1.

В ходе ревизии выяснилось, что в помещении есть только одна дверь. Через нее ведется как прием посетителей, так и вынос мусора и прием пищевой продукции. Кроме того, проверяющие выявили продукты, которые хранились без маркировки и с нарушением условий.

Также в кафе отсутствовали маски, дезинфицирующие средства и график уборки помещений. В помещениях не проводится дезинфекция воздуха.

В ведомстве отметили, что установленные нарушения представляют угрозу жизни и здоровью граждан, в связи с чем специалисты составили протокол о временном запрете деятельности и опечатали вход в кафе.

— Материалы подготовлены для передачи в Кузьминский районный суд города Москвы, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Несколько дней назад московское управление Роспотребнадзора опечатало кальянную «МСК Lounge» на юго-западе города из-за несоблюдения мер против распространения коронавируса.