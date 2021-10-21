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Более 5,7 тысячи деревьев планируется высадить в столице в 2022 году

Дарья Чентаева

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Более 5,7 тысячи деревьев планируется высадить в столице в 2022 году
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Более 5,7 тысячи деревьев планируется высадить в столице в 2022 году в рамках проекта «Наше дерево». Об этом рассказали в официальном Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

— Более 5,7 тысячи лунок подготовили к высадке деревьев в рамках проекта «Наше дерево» в следующем году. Проект «Наше дерево» — оригинальный способ отметить самое счастливое событие в жизни семьи — рождение ребенка. За три года существования проекта уникальный подарок в виде именного дерева получили более 12 тысяч малышей, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что до конца осени текущего года семьи с детьми высадят в московских парках еще более 3,7 тысячи деревьев. Поучаствовать в проекте могут родители, чьи дети появились на свет не раньше 1 января 2019 года. Чтобы подать заявку, необходимо выбрать породу дерева и парк на специальной интерактивной карте и заполнить электронную форму. Заявки на высадку деревьев в 2022 году принимаются до 15 декабря, сообщается в Telegram-канале.

Во вторник, 19 октября, в Серебряном Бору москвичи — участники акции «Наше дерево» посадили 35 сосен в честь своих маленьких детей.

КСТАТИ

Самые популярные у москвичей породы деревьев — липа, сосна, клен и рябина. Интересно, что родители мальчиков чаще всего выбирают для своих ребятишек крупные, сильные растения, такие как дубы и сосны, а родители девочек — более нежные деревья, такие как ивы, липы и березы.

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