Роспотребнадзор измерил уровень радиации в Ростовской области после ЧП на АЭС

Фото: rosatom.ru / Пресс-служба Госкорпорации «Росатом»

Уровень радиации в Ростовской области соответствует средним значениям после инцидента на Ростовской атомной электростанции (АЭС). Об этом в четверг, 21 октября, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

— По результатам контроля, уровень естественного гамма-фона на административных территориях области, в том числе Ростовской АС составляет 0,10-0,12 мкЗв/ч, что соответствует средним значениям многолетних наблюдений, характерным для Ростовской области, — говорится на сайте Управления.

Утром 21 октября источник в экстренных службах Ростовской области сообщил, что на АЭС произошла утечка пара. Из-за этого был остановлен и поставлен на ремонт второй энергоблок Ростовской АЭС. Он отметил, что люди из-за утечки не пострадали. На территории станции продолжают работу еще три энергоблока. Радиационный фон не превышен. Специалисты выясняли обстоятельства произошедшего.

После этого представитель Ростовской атомной электростанции рассказал РИА Новости, что утечек на АЭС не было.

— Ведется ремонт в штатном режиме, — цитирует его агентство.

До этого сообщалось, что компания-оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» на северо-востоке Японии TEPCO выявила повреждения на почти всех фильтрах в системе жидкостной очистки радиоактивной воды. Специалисты проводили полномасштабную проверку в течение нескольких месяцев. Установлено, что 24 из 25 фильтров были повреждены.