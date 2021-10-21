Дом Гоголя пригласил юных горожан на урок школы сказочников «Хэллоуин»
Музей «Дом Гоголя» 30 октября приглашает юных москвичей на урок школы сказочников «Хэллоуин».
Уроки «Школы Сказочников» посвящены знакомству и чтению современной детской литературы, обсуждению важных общечеловеческих тем, сочинению историй и игре в небольшие импровизированные спектакли.
Основой для мастер-класса послужил метод итальянского писателя Джанни Родари.
Ребята рассмотрят и прочитают сказку «Олли и пропавший котенок», которая вышла в издательстве «Поляндрия», поговорят о Хэллоуине, придумают свою собственную историю, поиграют в нее и нарисуют к ней иллюстрацию.
Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.
23 октября в Дарвиновском музее пройдет День лешего. В программе: проводы хозяина леса, познавательные занятия, игры, общение с живыми насекомыми, мастер-классы и шоу-лекция о хищных растениях. Главным событием праздника станет квест «Не просто сказка», где посетители узнают, какие животные на Руси олицетворяли добро и зло, оказывали человеку помощь или вредили ему.