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Педиатр объяснил, почему дети и подростки стали тяжелее переносить коронавирус

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Педиатр объяснил, почему дети и подростки стали тяжелее переносить коронавирус
Фото: unsplash

Дети и подростки теперь тяжелее переносят COVID-19, чем в начале пандемии, и связано это с мутацией вируса. Об этом сообщил педиатр, кандидат медицинских наук Григорий Шеянов.

По его словам, изначально подрастающее поколение в большинстве случаев болело коронавирусом либо как обычной простудой, либо вовсе бессимптомно.

— Все несколько изменилось, когда пришел штамм «дельта»: и взрослые стали тяжелее болеть ковидом, и дети. В особенности, наверное, подростки, у них стали появляться среднетяжелые и тяжелые формы болезни, — рассказал специалист в комментарии Life.ru.

Врач подчеркнул, что в первую очередь под удар попадают старшеклассники, их организм похож на организм взрослого человека.

Как отметил педиатр, в целом симптомы коронавируса у детей и подростков гораздо менее специфичны, чем у взрослых: в основном это обычная лихорадка, слабость, кашель и насморк. Чаще всего врачи лечат отдельные симптомы, не используя антикоагулянты, гормоны, антицитокиновые препараты, как у взрослых.

После перенесенного коронавируса россияне часто чувствуют слабость, апатию, неустойчивое эмоциональное состояние и головные боли. Помочь организму избавиться от этих неприятных симптомов можно благодаря травам. Какие подходят и как их правильно применять в лечении постковидного синдрома, «Вечерней Москве» рассказал профессиональный травник с медицинским образованием Дмитрий Юровский.

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